Армія серйозно допомогла Пенсійному фонду: що це означає

Понад 10 мільярдів гривень до бюджету ПФУ принесло зростання видатків держбюджету на оборону

На 13,5 млрд. грн. більше отримав власних доходів ПФУ у квітні-червні порівняно із січнем-березнем. У цьому йому явно допомогло зростання кількості військовослужбовців та їх заробітних плат, страхові платежі з яких держбюджет перераховував до Пенсійного фонду.

З 1 липня майже 5 мільйонів українських пенсіонерів отримали різні надбавки до своїх виплат у середньому 45,5 грн. Триває виплата липневих пенсій, на що вже витрачено 16,6 млрд. грн.

Щоправда частина українських пенсіонерів не можуть отримувати пенсійні виплати за кордоном або на тимчасово окупованій території.

Водночас, за даними самого Пенсійного фонду України, у 2022 році значно зросли власні доходи фонду, особливо у другому кварталі. Так, якщо за січень-березень до бюджету ПФУ надійшли 84,8 млрд грн, то у квітні-червні ця сума зросла одразу на 13,6 млрд грн – до 98,4 млрд грн.

Доходи ПФУ у 1021-2022 роках

Такий приріст судячи з усього був спричинений відновленням української економіки, за якої багато підприємств відновили роботу та платежі до ПФУ. Особливий внесок безперечно внесли Збройні сили України та силові органи, яким після російського вторгнення в Україну підвищили грошові виплати, та внески з цього підвищення сплачує держбюджет.

Так, зараз близько 30 тисяч гривень на місяць отримують військовослужбовці:

Збройних сил;

Служби безпеки;

Служби зовнішньої розвідки;

Головного управління розвідки Міністерства оборони;

Національної гвардії;

Державної прикордонної служби;

Управління державної охорони;

Державної служби спеціального призначення та захисту інформації;

Державної спеціальної служби транспорту;

службовці рядового та начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій;

поліцейські.

При цьому ті бійці ЗСУ, які безпосередньо борються на передовий із російськими загарбниками, одержують до 100 тисяч гривень щомісяця.

При цьому напередодні ВР ухвалила рішення, що мобілізовані до лав ЗСУ позбавляються заробітних плат за місцем колишньої роботи, але зберігається саме робоче місце.