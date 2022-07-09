В Україні підвищили пенсії, деяким на смішну суму: у ПФУ пояснили розрахунки та дали пораду незгодним

Українським пенсіонерам пояснили, що робити, якщо не згодні з перерахунком пенсій

З 1 липня в Україні підняли розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а разом із ним піднялися і розміри мінімальної та максимальної пенсії за віком та пенсійних надбавок, прив’язаних до цього показника. У середньому підвищення пенсій становило 45 гривень.

Як пояснюють у Пенсійному фонді, це пов’язано з тим, що розміри підвищення визначаються для кожного пенсіонера в індивідуальному порядку та базуються на тому, яка складова пенсійної виплати перерахована (мінімальний розмір пенсії за віком, доплата за понаднормовий стаж, підвищення, надбавка або мінімальна пенсійна виплата).

При цьому ПФУ нагадали, що перерахунок пенсійних виплат проводився автоматично. Виплати розпочалися з 4 липня, і всі пенсіонери отримають їх за графіком.

Якщо ж хтось із пенсіонерів не згоден з перерахунком, то він може звернутися до найближчого відділення фонду або до суду.

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Як повідомлялося раніше, до кінця року пенсії для українців підійматимуться ще двічі — у жовтні та грудні. Жовтневе підвищення пов’язане зі зростанням розміру мінімальної зарплати в Україні та торкнеться всіх пенсіонерів.