Чи може бути пенсія призначена автоматично: пояснює ПФУ

Процес отримання пенсій в Україні спрощено до максимуму

Пенсії продовжують виплачуватись українцям навіть попри активні бойові дії, пов’язані з повномасштабним вторгненням росії. Війна також впливає і на можливість оформлення виплат новоспеченим пенсіонерам через проблеми з документами тощо. Проте українці мають змогу отримувати автоматично нараховану державою пенсію.

Як це відбувається, пояснили представники Пенсійного фонду України. Виплати здійснюються завдяки наявним даним у Реєстрі застрахованих осіб, де рахуються всі дані про сплату податків на отриману заробітну плату.

Можливість отримувати автоматично нараховані виплати отримує людина, яка досягла 60 років. Для більшої точності суми, яка приходитиме вам щомісяця, краще уточнити свої актуальні дані — особливо щодо виплат роботодавця за весь ваш робочий період.

Читайте також: Категорія Суспільство Мінімальна пенсія 6000 гривень вже у липні – хто її отримає У липні пенсія зросте у когось на 11, а у когось і на 279 гривень

Якщо в інформації є неточності, її легко можна виправити, подавши заявку на порталі електронних послуг ПФУ. Додамо, що для цього знадобиться реєстрація в особистому кабінеті, де потрібно буде заповнити спеціальну анкету.

Більше деталей представники Фонду розповіли у спеціальному навчальному відео:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як найкраще переконатися, що ви не втрачаєте страхового стажу, що впливає на пенсію, через війну. Разом з цим подавали роз’яснення про подальші дії, якщо зі стажем таки є проблеми.

Також "Телеграф" пояснював тонкощі отримання виплат пенсіонерами-переселенцями.