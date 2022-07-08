Может ли пенсия быть назначена автоматически: объясняет ПФУ

Процесс получения пенсий в Украине упрощен до максимума

Пенсии продолжают выплачиваться украинцам даже несмотря на активные боевые действия, связанные с полномасштабным вторжением рф. Война также влияет и на возможность оформления выплат новоиспеченным пенсионерам — из-за проблем с документами и т.п. Однако украинцы имеют возможность получать автоматически насчитанную государством пенсию.

Как это происходит, объяснили представители Пенсионного фонда Украины. Выплаты начисляются благодаря имеющимся данным в Реестре застрахованных лиц, где числятся все данные об уплате налогов на полученную заработную плату.

Возможность получать автоматически начисленные выплаты получает человек, который достиг 60 лет. Для большей точности суммы, которая будет приходить вам ежемесячно, лучше уточнить свои актуальные данные — в особенности, выплат работодателя за весь ваш "рабочий период".

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Если в информации есть неточности, ее с легкостью можно исправить, подав заявку на портале электронных услуг ПФУ. Добавим, что для этого понадобится регистрация в личном кабинете, где и нужно будет заполнить специальную анкету.

Больше деталей представители Фонда рассказали в специальном обучающем видео:

Напомним, ранее мы рассказывали, как лучше всего убедиться, что вы не теряете страховой стаж, влияющий на пенсию, из-за войны. Вместе с этим подавалось разъяснение о последующих действиях, если со стажем таки есть проблемы.

Также "Телеграф" объяснял тонкости получения выплат пенсионерами-переселенцами.