В Украине повысили пенсии, некоторым на смешную сумму: в ПФУ объяснили расчеты и дали совет несогласным

Украинским пенсионерам объяснили, что делать, если не согласны с перерасчетом пенсий

С 1 июля в Украине подняли размер прожиточного минимума для лиц, которые потеряли трудоспособность, а вместе с ним поднялись и размеры минимальной и максимальной пенсии по возрасту и пенсионных надбавок, привязанных к этому показателю. В среднем повышение пенсий составило 45 гривен.

Как объясняют в Пенсионном фонде, это связано с тем, что размеры повышений определяются для каждого пенсионера в индивидуальном порядке и базируются на том, какая составляющая пенсионной выплаты перечислена (минимальный размер пенсии по возрасту, доплата за сверхурочный стаж, повышение, надбавка или минимальная пенсионная выплата).

При этом в ПФУ напомнили, что перерасчет пенсионных выплат проводился автоматически. Выплаты начались с 4 июля, и все пенсионеры получат их по графику.

Если же кто-то из пенсионеров не согласен с перерасчетом, то он может обратиться в ближайшее отделение фонда или же к суду.

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Как сообщалось ранее, до конца года пенсии для украинцев будут подниматься еще два раза — в октябре и декабре. Октябрьское повышение будет связано с ростом размера минимальной зарплаты в Украине и коснется всех пенсионеров.