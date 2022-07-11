"Хороша надбавка": украинские пенсионеры возмущены размером выплат

Средняя сумма повышения не дотянула и до полусотни гривен

Украинские пенсионеры продолжают получать выплаты — финансирование пенсий за июль не останавливается.

Согласно данным Пенсионного фонда, за суть более чем неделю июля уже направили на пенсионные выплаты 19,5 млрд грн, из которых 14,2 млрд грн – через банки. В ПФУ также отмечают, что размер повышения пенсии с 1 июля 2022 высчитывался индивидуально для каждого, в зависимости от составляющей, которая пересчитывалась — минимальная пенсия по возрасту, доплаты за стаж и другие.

Изменился в большую сторону размер выплат у 4,8 млн получателей, среднее повышение составила 45,4 грн. Напомним, что больше всего выиграли получатели максимальной пенсии, выплаты которых повысили почти на тысячу гривен — они достигли 20270 грн. Надбавка для других категорий меньше, что вызвало возмущение в комментариях на странице ПФУ.

Повышение пенсии для каждого разное

Пользователи делятся тем, на сколько им повысили пенсии

Сумма повышения у многих сходна

Хватит ли денег на пенсии пенсионерам

Сообщается, что даже с учетом перерасчета пенсий в июле в Украине хватит средств, чтобы обеспечить пенсионеров выплатами. Издание "На пенсии" цитирует слова директора Института демографии и социсследований Эллы Либановой, что государство не может допустить голода нетрудоспособных людей. Она уверена, что государство будет выплачивать суммы, даже если придется прибегнуть к бюджетным деньгам, а не Пенсионного фонда.

Что делать получателям пенсии на оккупированных территориях

Если пенсионер не может получать пенсию через "Укрпочту" из-за оккупации его региона, то Пенсионный фонд переводит выплаты в "Ощадбанк". При этом даже обращение получателя не нужно, как и не подается заявление об открытии счета. Для тех, у кого есть карта банка, можно перевести получение выплат в электронную форму.

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Ранее "Телеграф" писал, что в Украине снова планируют повышать пенсии — зимой и осенью. На выплаты от государства можно претендовать даже если стажа не хватает.