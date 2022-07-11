"Хороша надбавка": українські пенсіонери обурені розміром виплат

Середня сума підвищення не дотягнула і до півсотні гривень

Українські пенсіонери продовжують отримувати виплати – фінансування пенсій за липень не зупиняється.

За даними Пенсійного фонду, за суть понад тиждень липня вже направили на пенсійні виплати 19,5 млрд грн, з яких 14,2 млрд грн – через банки. У ПФУ також зазначають, що розмір підвищення пенсії з 1 липня 2022 року вираховувався індивідуально для кожного, залежно від перерахованої складової — мінімальна пенсія за віком, доплати за стаж та інші.

Змінився у більший бік розмір виплат у 4,8 млн отримувачів, середнє підвищення становило 45,4 грн. Нагадаємо, що найбільше виграли отримувачі максимальної пенсії, виплати яких підвищили майже на тисячу гривень — вони сягнули 20270 грн. Надбавка для інших категорій менша, що викликало обурення в коментарях на сторінці ПФУ.

Підвищення пенсії для кожного різне

Користувачі діляться тим, наскільки їм підвищили пенсії

Сума підвищення у багатьох подібна

Чи вистачить грошей на пенсії пенсіонерам

Повідомляється, що навіть із урахуванням перерахунку пенсій у липні в Україні вистачить коштів, щоб забезпечити пенсіонерів виплатами. Видання "На пенсії" цитує слова директора Інституту демографії та соцдосліджень Елли Лібанової, що держава не може допустити голоду непрацездатних людей. Вона впевнена, що держава виплачуватиме суми, навіть якщо доведеться вдатися до бюджетних грошей, а не Пенсійного фонду.

Що робити одержувачам пенсії на окупованих територіях

Якщо пенсіонер не може отримувати пенсію через "Укрпошту" через окупацію його регіону, то Пенсійний фонд переказує виплати до "Ощадбанку". При цьому навіть звернення одержувача не потрібне, як і не подається заява про відкриття рахунку. Для тих, хто має картку банку, можна перевести отримання виплат в електронну форму.

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Раніше "Телеграф" писав, що в Україні знову планують підвищувати пенсії — взимку та восени. На виплати від держави можна претендувати навіть якщо стажу не вистачає.