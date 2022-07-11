Через війну пенсії можуть знизитися? В Україні заговорили про зрівняння виплат у бік їхнього зниження

Пенсія в майбутньому може стати майже однаковою для всіх, але її точно обіцяють платити

У той час як українські пенсіонери незадоволені останньою добавкою з 1 липня, яка в середньому склала 45 гривень, деякі ЗМІ та науковці говорять про можливе зрівнювання пенсії в майбутньому через війну та брак коштів у бюджеті.

Так, як стверджує видання today.ua, в Україні все частіше спостерігаються проблеми з виплатою пенсії.

За словами керівника правління ПФУ Євгена Капінуса через військові дії не завжди і не всюди вдається зробити виплати до встановленої кількості, проте протягом місяця гроші приходять усім.

Також він наголосив, що щомісячні виплати пенсій продовжуватимуться у запланованих розмірах. Досі уряду та Пенсійному фонду вдавалося виплатити всі пенсії та навіть виконувати зобов’язання щодо підвищення виплат, взяті ще до початку великомасштабних бойових дій.

При цьому, як заявила в інтерв’ю "Фактам" директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова, голодувати пенсіонери точно не будуть.

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"Інше питання, не виключаю, що пенсія в солідарній системі стане практично однаковою для всіх, незалежно від стажу, розміру внесків. Тобто коливання будуть, але дуже невеликі. Ця пенсія зможе забезпечувати лише основні потреби", — наголосила Лібанова.

При цьому сам ПФУ прозвітував про фінансування пенсій за липень у розмірі 19,5 млрд грн, а Міністерство соціальної політики України зазначило, що внесені до держбюджету-2022 зміни збільшили фінансування пенсій на 32,3 млрд грн.

Тим часом українці, яким після пенсійної реформи не вистачає стажу для пенсії,можуть отримати допомогу від держави.