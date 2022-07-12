Українська пенсія чи гроші від окупантів: які варіанти мають пенсіонери на захопленій території

Гроші пенсіонерів нікуди не випаровуються

Українські пенсіонери на окупованих територіях опинилися у скрутному становищі — отримувати свої виплати через "Укрпошту" вони не можуть, а перевести виплати на картку банку через портал ПФУ можуть не всі.

У Пенсійному фонді отримувачів пенсій заспокоїли, що їхні виплати нікуди не подінуться — їх переказують на рахунки "Ощадбанку" та отримати виплати можна буде підтвердивши свою особу. При виїзді на підконтрольну територію слід звернутися на гарячу лінію "Укрпошти" або до Пенсійного фонду міста, де ви знаходитесь, щоб отримати через банк.

Також саме у ПФУ на підконтрольній території також можна перевести виплати на банківську картку, якщо звернутись через особистий кабінет на порталі немає можливості.

Але виїхати можливість є не у всіх — на окупованій території пенсіонери, щоби вижити, змушені брати гроші в окупантів. За даними "Новин Приазов’я", для отримання фінансів від загарбників пенсіонерів змушують здати пакет документів на отримання російського паспорта. Частина пенсіонерів вже отримує виплати в такий спосіб. Юристи пояснюють: відповідальності за отримання російської пенсії для мешканців окупованих територій не передбачено законодавством.

Видача пенсій в обмін на особисті дані вже розпочалася у Мелітополі. Але навіть за таких умов пенсіонери змушені вистоювати черги у спеку. Раніше "Телеграф" писав про процедуру отримання пенсії на нову адресу для внутрішньо-переміщених осіб.