Битва за Запорожье: россияне пытаются закрепиться на занятых рубежах и собирают войска для наступления

На юге Украины идет серьезное противостояние с оккупационной армией.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за четверг, 9 июня, "имеем определенный позитив в Запорожской области, где удается срывать планы оккупантов".

Отметим, что главной целью россиян на данный момент является прорыв на Донбассе для выхода к админграницам и установление "контакта" с Запорожской областью.

О том, как сейчас обстоят дела на Запорожском направлении, и почему за него так цепляется агрессор, "Телеграфу" рассказал экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, военный журналист, исполняющий обязанности на Запорожском направлении, Влад Волошин.

"Говорить о неких больших успехах рано, пока мы не выйдем к Азовскому морю, пока не изгоним врага с территории всей области и не только. Возможно, как успехи, президент называет нашу готовность не только встретить соответствующим образом противника, но в какой-то момент подвинуть его. Как было две недели назад, когда мы совершили ряд контрнаступательных действий. В итоге отодвинули противника из пяти населенных пунктов в районе Гуляйполя", – отмечает Влад Волошин.

Пока же, по его словам, идет серьезное противостояние. Основные силы и средства агрессора сосредоточены в районе Орехово, Гуляйполя и Великой Новоселки (Донецкая область).

Гуляйполе и Великая Новоселка на карте

Также россияне усиливают подразделения, расположенные в районе Васильевки.

Васильевка и Орехов на карте

"Проблема в том, – отмечает эксперт, – что россияне активно обстреливают гражданскую инфраструктуру. Под ударами город Орехов и село Малиновка. Непосредственно по нашим подразделениям удары приходятся и в районе указанных населенных пунктов, и у Каменского, Гуляйполя, Гуляйпольского, Темеровки, и в ряде других мест. Мы тоже не молчим. Проводим успешные действия. Так, за прошлые сутки уничтожили один вражеский танк, 17 человек личного состава, одну армейскую гаубицы, одну бронемашину, миномет и склад с боеприпасами".

По словам Влада Волошина, сейчас противник сосредотачивает усилия на том, чтобы закрепиться и собрать войска для наступления в северном направлении – в район Запорожья.

"В планах россиян – захватить всю Запорожскую область. На данный момент мы контролируем северные районы, а также облцентр", – отмечает эксперт.

Влад Волошин акцентирует, что оккупанты неспроста зациклились не только на Донбассе (по понятным причинам – им важен захват Донецкой и Луганской областей в их админграницах), Херсонщине (вода в Крым), но и на Запорожской области.

"Надо понимать, что Запорожчина – это не только часть сухопутного коридора в Крым. Это еще и Запорожская АЭС в Энергодаре, к сожалению, захваченном россиянами. Очень серьезный козырь, которым нам важно выбить из рук противника. Плюс – выход к Азовскому морю, – поясняет эксперт. – Кроме того, россияне уже фактически открыто говорят, что так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей они хотят воссоединить – и прикрепить к рф неким новым федеральным округом. Естественно, наша задача – максимально помешать этим планам. К чему и прилагаем все усилия".

Карта боевых действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что после смены "властей" в оккупированных районах Донбасса – кремль может взяться за коллаборантов в Мелитополе Запорожской области.