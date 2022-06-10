Не справляются: у путина задумались о смене оккупационной "власти" Мелитополя

кремлевский "куратор" отказался даже сфотографироваться с гауляйтерами

После смены "властей" в оккупированных районах Донбасса кремль может взяться за коллаборантов в Мелитополе Запорожской области.

Как пишет местное издание "РИА Мелитополь", замглавы администрации президента рф владимира путина сергей кириенко наведался в Мелитополь с визитом, после чего остался недоволен как "мэром" галиной данильченко, так и "губернатором" евгением балицким.

Журналисты пишут, что у кириенко было три совещания с оккупационными "властями" Мелитополя, и после них он остался так недоволен, что отказался даже сфотографироваться с ними.

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При этом по городу он ходил в сопровождении балицкого, но есть лишь одна фотография, сделанная без их ведома:

сергей кириенко и евгений балицкий в Мелитополе

По некоторым данным, данильченко и балицкому уже готовят замену.

Интересно, что сразу после встречи данильченко увидели в миграционной службе при оформлении российского гражданства, — есть предположение, что она уже собирается бежать в россию.

галина данильченко оформляет гражданство россии в Мелитополе

Напомним, что по слухам галина данильченко уже пыталась покинуть пост "мэра" Мелитополя.

Как сообщал "Телеграф", это случилось после взрыва, в котором пострадала племянница балицкого. Говорят, что данильченко ехала в следующей машине и после инцидента испугалась за свою жизнь.