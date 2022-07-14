Якобы благотворительная организация оказалась связанной с российскими властями, а ее участники открыто поддерживают "спецоперацию"

Международный комитет Красного креста, к работе которого с жертвами войны в Украине с первых дней есть большие вопросы, вляпался в очередной скандал. Оказалось, что его российское подразделение выдает переселенным из Украины людям не помощь, а чашки с путиным, а руководство якобы благотворительной организации связано с российскими властями и открыто поддерживает "спецоперацию".

К такому выводу пришла журналистка российского независимого издания "Верстка" Регина Гималова, проведшая расследование деятельности российского Красного креста. По ее данным, в России практически монополистами в "помощи" украинцам стали проект "Мы вместе", РПЦ и Красный крест — независимых волонтеров к ним не допускают.

Павел Савчук – 28-летний председатель СЧХ

Российское подразделение организации очевидно злоупотребляет независимым статусом, который имеют национальные подразделения в общей структуре. А у 28-летнего главы российского Красного креста Павла Савчука нашлись связки в кремле. В частности, до перехода в РКК он успел побыть координатором всероссийского волонтерского корпуса "Победа 70", основателем которого является подконтрольное Минобразования агентство Росмолодежь, а политическое руководство которым осуществляет администрация президента рф. Кроме того, он возглавлял движение "Волонтеры-медики", инициировавшие проект "Мы вместе". Движение связывают с внутриполитическим блоком кремля, которым управляет одиозный сергей кириенко.

Юрий Басманов – один из региональных лидеров РЧХ

Некоторые руководители местных структур РКК, по данным "Верстки", выражают откровенную поддержку российской агрессии в Украине. В частности, глава Кировского регионального отделения Юрий Басманов является заодно членом организаций "Боевое братство" и "Союз добровольцев Донбасса", поддерживающих боевиков Л/ДНР. При том, что по уставу Красного креста его сотрудники во время конфликтов не могут поддерживать ни одну из сторон, только помогать всем пострадавшим.

Жалуются на работу РКК и украинцы. В частности, переселенная из Мариуполя женщина, ребенку которой на момент приезда в Ростовскую область был всего месяц, неоднократно обращалась за хоть какой-то помощью, но ей отвечали, что сейчас помогают другим категориям беженцев, что помощь закончилась и что "выплаты на детей были вчера". Также украинцы жалуются, что на них в пунктах российского Красного креста кричат и обвиняют, что они "скандалят" и "слишком много хотят".

Напомним, ранее в Украине в скандал попала теперь уже бывшая омбудсмен Людмила Денисова – ее обвинили в нанесении ущерба чрезмерно детальным описаниям сексуального насилия со стороны российских оккупантов и сочинению ложных историй об этом.