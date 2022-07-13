Напился и кричал "Слава Украине": в Крыму скандал из-за избиения военного рф

Военный решил разнообразить отдых в санатории конфликтом

Бытовая драка с политической подоплекой? В оккупированном Крыму подрались два военных-контрактника и трое местных жителей. История бы стала рядовой, если бы в российских телеграм-каналах не начали "разгонять" тему об избиении якобы за российскую военную символику вторжения — букву Z.

Официальную версию изложил глава оккупационных властей Сергей Аксенов. Он утверждает, что двое военных в Судаке пошли в бар, где пили алкоголь. Вернуться в санаторий решили через забор. За что получили замечание и началась драка с тремя проходящими парнями. В итоге — 38-летнему российскому солдату ударили в лицо — повреждения легкой степени тяжести.

По официальной версии военные якобы не говорили кто они, не было на них формы, знаков отличия или эмблем с "Z". Тогда как в СМИ изложена совершенно другая версия. Два друга-контрактника решили выпить сначала в санатории, а затем продолжили в кафе. Изрядно подшофе они решили позадирать окружающих, выкрикивая "Слава Украине". Когда к ним подошли разобраться — заявили, что пошутили. Не указывается, что конфликт возле забора связан с предыдущими событиями, но отмечается, что военные были агрессивны.

Несмотря на легкость травм — троих местных жителей задержали. Сам "пострадавший" в полицию не пошел — проверку начали после разнесенных слухов в Телеграм.

Ранее "Телеграф" сообщал о планах россиян запустить сообщение из Крыма с оккупированной частью Украины — автобусы уезхали почти пустыми, а железная дорога и вовсе не заработала.