Напився і кричав "Слава Україні": у Криму скандал через побиття військового рф

Військовий вирішив урізноманітнити відпочинок у санаторії конфліктом

Побутова бійка з політичним підґрунтям? В окупованому Криму побилися два військові-контрактники і троє місцевих жителів. Історія стала б рядовою, якби в російських телеграм-каналах не почали "розганяти" тему про побиття нібито за російську військову символіку вторгнення — букву Z.

Офіційну версію виклав голова окупаційної влади Сергій Аксьонов. Він стверджує, що двоє військових у Судаку пішли до бару, де пили алкоголь. Повернутися до санаторію вирішили через паркан. За що отримали зауваження і почалася бійка з трьома хлопцями. У результаті — 38-річному російському солдату вдарили в обличчя — пошкодження легкого ступеня важкості.

За офіційною версією військові нібито не говорили хто вони, не було на них форми, відзнак або емблем з "Z". Тоді як у ЗМІ викладено зовсім іншу версію. Двоє друзів-контрактників вирішили випити спочатку в санаторії, а потім продовжили в кафе. Неабияк напідпитку вони вирішили позадирати оточуючих, вигукуючи "Слава Україні". Коли до них підійшли розібратися, заявили, що пожартували. Не вказується, що конфлікт біля паркану пов’язаний із попередніми подіями, але зазначається, що військові були агресивні.

Незважаючи на легкість травм, трьох місцевих жителів затримали. Сам "постраждалий" у поліцію не пішов — перевірку розпочали після рознесених чуток у Телеграм.

Раніше "Телеграф" повідомляв про плани росіян запустити повідомлення з Криму з окупованою частиною України — автобуси їхали майже порожніми, а залізниця взагалі не запрацювала.