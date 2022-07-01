Одна показуха: окупанти з помпою провалили запуск транспорту з Криму до Мелітополя та Херсона

"Щось пішло не так", і обіцянки росіян раптово не були стримані

У п’ятницю, 1 липня, російські окупанти хотіли ризикнути продемонструвати свою "владу" на тимчасово окупованій території Херсонської та Запорізької областей України та запустити транспортне сполучення з анексованим Кримом, але традиційно "щось пішло не так".

В автобусах для видимості виїхало зовсім небагато людей, у той час як запуск руху залізницею скасували зовсім. "Телеграф" зібрав докупи всі останні дані, щоб можна було зрозуміти актуальну картину в цілому.

Вже багато тижнів росіяни хвалилися успіхами у відновленні залізничного сполучення між Кримом та материковою Україною, і 1 липня мали вирушити перші електрички між півостровом, Мелітополем та Херсоном.

Першу електричку з Мелітополя до Джанкою було заплановано на 16:10 1 липня, і з 8 ранку мав бути запис на неї.

За нашими даними, один із місцевих жителів прийшов о 07:30 зайняти чергу на запис, проте запуск електричок було вирішено "відкласти" з міркувань безпеки.

Але охорону на вокзалі все ж таки посилили: увійти на перон можна лише в одному місці, огорожу зміцнили металевою сіткою, перед огорожею чергує залізничник, а на пероні — кілька окупантів.

В той же час окупанти запустили 1 липня перші автобуси із Сімферополя до Бердянська, Мелітополя та Херсона.

Тимчасова "влада" Криму стверджувала, ніби всі квитки на них розкуплені, хоча російські ЗМІ виклали відео, на яких чітко видно, що автобуси виїжджали напівпорожніми. Але "прикрашені" літерами "Z" та георгіївськими стрічками.

Цікаво, що навіть на проросійських каналах у коментарях кілька людей засумнівалися у безпеці таких пересувань для цивільних.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, як російські окупанти вкотре спробували влаштувати "свято" під дулом автоматів у Мелітополі.