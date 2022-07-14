Ракетный удар по Виннице: российский чиновник при ООН поразил ложью

Дипломат страны-агрессора говорит, что били по объекту, где готовились Вооруженные силы Украины

Представители российских властей не перестают поражать оправданием кровавых преступлений своей армии. Так, ракетный удар по гражданским объектам Винницы, в результате которого погибли десятки человек, россияне назвали "ударом по военным объектам".

Как передают пропагандистские СМИ, с таким заявлением выступил старший советник российского постпредства при ООН Евгений Варганов.

Он снова прикрылся циничной ложью, что "россия стреляет только по военным объектам", добавив, что Дом офицеров в Виннице — это один из них, хотя в последние годы помещения используется исключительно как концертная площадка.

"Удар по Виннице был нанесен по дому офицеров, где именно готовились вооруженные силы Украины", — цинично солгал российский дипломат.

Стоит отметить, что в день обстрела Винницы, 14 июля, в том же Доме офицеров, возле которого попала российская ракета, должен был состояться благотворительный концерт украинской певицы Roxolana. Исполнительница сообщила, что во время обстрела пострадали два члена ее команды. А позже стало известно, что один из них от полученных травм скончался в больнице. Им оказался талантливый звукорежиссер родом из Боярки Киевской области Евгений Коваленко — в момент попадания ракеты он остался в концертном зале, чтобы настроить аппаратуру.

Ранее "Телеграф" сообщал, что количество погибших в результате удара россиян по Виннице продолжает расти. Данные перевалили уже за два десятка умерших, однако значительно больше граждан на момент выпуска новости считались пропавшими без вести.