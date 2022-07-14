"Кровавый геноцид": певица Цыбульская сообщила, что в Виннице ранены члены ее команды

Еще два человека из музыкальной индустрии пострадали в Виннице из-за обстрелов оккупантами

В результате ракетного удара россиян по центру Винницы в четверг, 14 июля, были ранены двое членов команды украинской певицы Ольги Цыбульской. К счастью, они выжили.

Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram. Певица в ужасе от трагедии и считает, что мир, наконец, должен признать терроризм терроризмом. ⠀

"Сегодня 2 члена моей команды пострадали от ракетной атаки россиян по дому культуры в Виннице. Оба получили ранения и выжили, за что я благодарю Бога", — написала Цыбульская.

Также она сообщила, что погиб совсем молодой их коллега, участник команды украинской певицы Roxolana Евгений Коваленко. Цыбульская добавляет, что ей не хватает ни слов, ни криков, ни ненависти. ⠀

По словам Цыбульской, раз удар по Виннице был задан высокоточной ракетой, то значит оккупанты туда и целились. Певица, которая воспитывает сына Нестора, с сожалением добавила, что в результате обстрела россиян погибли трое маленьких детей.

"Одна из крошек погибла прямо в коляске, они с мамой в это роковое утро как раз шли на развивающие занятия для самых маленьких. Мама девочка борется за жизнь. Рядом уничтожили целый медицинский центр", — говорится в публикации артистки.

Цыбульская отмечает, что в это же время в Гааге проходила конференция, посвященная ответственности рф за преступления в Украине. Артистка называет произошедшее откровенным актом адского терроризма и кровавым геноцидом. Она возмущена, что часть россиян убеждает о "попадании в некую военную часть", а другая с поощрением отзывается о действиях российских военных под фото погибших детей.

Артистка подчеркивает, что такие преступления невозможно простить.

"И пусть кто-нибудь из мировых лидеров лишь попытается заговорить об ослаблении санкций или отмывании российской репутации. Не пренебрегайте укрытиями. Вместе до конца. До победы", — подытожила Цыбульская.

Напомним, уже известно о 21 погибшем из-за удара российских захватчиков по Виннице. Страшное фото с места трагедии опубликовал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Один из погибших – украинский звукорежиссер Евгений Коваленко. Он сотрудничал со многими украинскими артистами, в числе которых Roxolana и Вадим Олейник.