Все время занимался музыкой: что известно о погибшем в результате удара в Виннице молодом звукорежиссере

Евгений Коваленко сотрудничал со многими украинскими артистами

В четверг, 14 июля, в результате ракетного удара по Виннице погиб молодой украинский звукорежиссер Евгений Коваленко, о смерти которого сообщила певица Roxolana.

Известно, что учился Евгений в Киево-Святошинской районной классической гимназии (сейчас Боярский лицей "Гармония"). Затем поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Парень все свое время посвящал музыке, без него не обходился ни один концерт.

Евгений работал со многими известными звездами украинского шоу-бизнеса. Коваленко сотрудничал с исполнителями, в частности Roxolana, Вадимом Олейником.

Евгений Коваленко с Pianoбой Дмитрием Шуровым

У музыканта была своя страница в Инстаграм, где он публиковал фото из концертной и личной жизни. Известно, что у Евгения была девушка, которая в соцсети записана как o_darochka.

5 июня Евгений отпраздновал день рождения. В тот день его девушка написала о своем желании, чтобы он поскорее ее обнял.

Певец Вадим Олейник отреагировал на смерть звукорежиссера. В Инстаграме исполнитель написал, что Евгений был очень крутым парнем: "Как так…. ? Наш звукорежиссер Евгений ушел в вечность… Он был очень крутым парнем. Вспоминаю и плачу… Он остался в Доме Офицеров в Виннице, потому что был настоящим профи и выкладывался по полной. Ты никогда мне не отказывал, даже когда был очень занят… Лети Жека, нам будет тебя не хватать. RIP".

Прокомментировал гибель Коваленко и певец LAUD. Он написал, что познакомился с Евгением всего пару дней назад.

Напомним, что число жертв в результате ракетного удара по Виннице увеличилось до 20 человек. Ракетный удар пришелся в район винницкого дома быта "Юбилейный". На месте продолжают работать спасатели. Власти не исключают, что число погибших может существенно возрасти.