При ракетном ударе по Виннице погиб член команды популярной украинской певицы

Артистка сообщила, что в момент обстрела участники ее команды были в центре города

Украинская певица Roxolana сообщила, что в результате ракетных ударов по Виннице в четверг, 14 июля, погиб один из участников ее команды, еще один продолжает бороться за жизнь.

Об этом артистка рассказала в Инстаграме. "В ходе ракетных обстрелов россиянами Винницы часть нашей команды находилась в центре города, все они ранены. Женя погиб. Андрей в тяжелом состоянии продолжает бороться за жизнь в операционной", — сообщила Roxolana.

Исполнительница в комментариях к посту отметила, что погиб Евгений Коваленко — молодой звукорежиссер.

Прокомментировала смерть Коваленко и певица Анна Ходоровская.

Напомним, что число жертв в результате ракетного удара по Виннице увеличилось до 20 человек. Ракетный удар пришелся в район винницкого дома быта "Юбилейный". На месте продолжают работать спасатели. Власти не исключают, что число погибших может существенно возрасти из-за того, что в зоне поражения находится клиника, в которой находились люди.