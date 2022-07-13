Адвокат Олега Винника рассказал, почему он не в Украине и почему молчит о войне

"Вовчицям" нечего переживать, их кумир жив и здоров, и к тому же активно помогает ВСУ.

После вторжения российских войск на украинскую территорию известный украинский певец Олег Винник исчез из информационного пространства. Артист практически ничего не публикует в своих соцсетях и не появляется на публике, из-за чего его поклонники начали волноваться, ведь ранее стало известно об ухудшении его состояния здоровья. Другие же пользователи сети обвиняли его в бездействии и умалчивании войны. Адвокат артиста наконец расставила все точки в этом вопросе.

В комментарии для ТСН, адвокат Винника рассказала, что сейчас артист находится в Германии. Несмотря на такую отдаленность от своей родины, он активно волонтерит и как может помогает украинским бойцам.

Адвокат отметила, что Олег Винник осуждает полномасштабное вторжение страны-агрессора в Украину, о чем он сказал еще в марте в своем обращении в Инстаграм. Несмотря на то, что после этого он не делал никких громких заявлений, не выпускал песен и т.д, его мнение не поменялось. Более того, он тихо и не на показ, чтобы не пиариться на войне, активно помогает Украине.

Находясь сейчас в Берлине, где он также проходит лечение, Винник через свой благотворительный фонд "Вовчиця" отправляет украинским военным автомобили на передовую. Адвокат отметила, что артист всем занимается лично: начиная поиском машин и их покупкой. А также следит, чтобы все авто были доставлены в Украину.

Также адвокат добавила, что проблемы со здоровьем у Винника есть, а после начала войны, видимо из-за сильных переживаний, они еще больше обострились. Поэтому певец и отправился в Германию, где проживал более 20 лет, чтобы пройти лечение.

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Недавно украинские исполнительницы Jerry Heil и alyona alyona записали хит вместе с немецкой певицей Ela. К празднику Ивана Купала девушки презентовали трек #KUPALA.

Ранее "Телеграф" сообщал, что авторы известного матерного хита о президенте Украины Владимире Зеленском порадовали слушателей новым треком. На сей раз внимание уделили Борису Джонсону.