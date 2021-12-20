Укр

Олег Винник рассекретил болезнь, из-за которой перенес концерты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Певец признался, почему перенес свои концерты на 2022 году Новость обновлена 20 декабря 2021, 12:05
Певец признался, почему перенес свои концерты на 2022 году

48-летний артист не мог выступать осенью по состоянию здоровья

Популярный певец Олег Винник рассказал о причинах, которые вынудили его отменить ряд больших концертов в украинских городах. Напомним, что в октябре должны были состоятся мероприятия в Краматорске, Покровске и Бердянске, а в ноябре — два масштабных концерта в Киеве.

В интервью Екатерине Осадчей в программе "Светская жизнь" 58-летний исполнитель признался, что он очень переживал из-за реакции своих поклонников на перенесенные концерты на следующий год.

"Не то что там ты заболел. Мне важна одна вещь, что ты отменяешь концерты. Люди покупали билеты несколько лет назад, до "короны". Эти концерты были распроданы", — сказал Винник.

Также артист озвучил диагноз, из-за которого этот период у него выдался очень сумбурным: "Бронхиально-астматический ларингит".

Кроме этого, Олег Винник рассказал, как выдерживать передновогодние нагрузки. По словам певца, для этого нужного много спать. "У меня было время такое, после болезни 6 или 7 дней я спал по 18 часов", — поделился исполнитель.

Напомним, что в начале октября украинский артист рассказал, что очень переживает за своих фанатов в период пандемии. На одном из концертов его опечалило то, что у многих его поклонников были уставшие и тревожные лица. После этого мужчина подумывал даже не выходить на сцену.

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#Концерты #Олег Винник
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