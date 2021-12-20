Олег Винник розсекретив хворобу, через яку переніс концерти

48-річний артист не міг виступати восени за станом здоров’я

Популярний співак Олег Винник розповів про причини, які змусили його скасувати низку великих концертів в українських містах. Нагадаємо, що у жовтні мали відбутися заходи у Краматорську, Покровську та Бердянську, а у листопаді — два масштабні концерти у Києві.

В інтерв’ю Катерині Осадчій у програмі "Світське життя" 58-річний виконавець зізнався, що він дуже переживав через реакцію своїх шанувальників на перенесені концерти на наступний рік.

"Не те, що там ти захворів. Мені важлива одна річ, що ти скасовуєш концерти. Люди купували квитки кілька років тому, до "корони". Ці концерти були розпродані ", — сказав Винник.

Також артист озвучив діагноз, через який цей період у нього видався дуже сумбурним: "Бронхіально-астматичний ларингіт ".

Окрім цього Олег Винник розповів, як витримувати передноворічні навантаження. За словами співака, для цього потрібно багато спати. "У мене був такий час, після хвороби 6 або 7 днів я спав по 18 годин ", — поділився виконавець.

Нагадаємо, що на початку жовтня український артист розповів, що дуже переживає за своїх фанатів у період пандемії. На одному з концертів його засмутило те, що у багатьох із них були втомлені та тривожні обличчя. Після цього чоловік думав навіть не виходити на сцену.