Зибров четко дал понять, что нужно сделать с предательницей Повалий
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Певец призвал отбирать гражданство у тех украинских артистов, которые не осуждают вторжение россии в Украину
Известный певец Павел Зибров, разорвавший все связи с родственниками из россии, рассказал, что плакал из-за предательства своей бывшей близкой подруги Таисии Повалий.
По словам 65-летнего артиста, исполнительницу, которая выступила в кремле вместе с путинистами Басковым и Михайловым, в россии просто "прикормили".
"Она давно там, ее ничего не соединяет с Украиной. Бумеранг вернется, Повалий, ты не украинская певица! Все, тебя вычеркнули радио и телевидение, тебя украинский народ выбросил из своего сердца. И ты это заслужила. Ты взрослая. Вместе со своим Игорьком Лихутой ты сделала свой выбор", – заявил Зибров.
У артистов, которые не осуждают вторжение россии в нашу страну и до сих пор продолжают молчать об убийствах мирных украинцев, Павел Зибров призвал забирать украинское гражданство и звания "народных артистов".
Ранее "Телеграф" сообщал о предательстве украинского продюсера Юрия Бардаша. Мужчина, сбежавший в Грузию сразу после начала полномасштабного вторжения рф, сравнил Украину с нацистской Германией и разозлил сеть.