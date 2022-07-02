Укр

Зибров четко дал понять, что нужно сделать с предательницей Повалий

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Павел Зибров резко высказался о Таисии Повалий Новость обновлена 02 июля 2022, 11:55
Павел Зибров резко высказался о Таисии Повалий

Певец призвал отбирать гражданство у тех украинских артистов, которые не осуждают вторжение россии в Украину

Известный певец Павел Зибров, разорвавший все связи с родственниками из россии, рассказал, что плакал из-за предательства своей бывшей близкой подруги Таисии Повалий.

По словам 65-летнего артиста, исполнительницу, которая выступила в кремле вместе с путинистами Басковым и Михайловым, в россии просто "прикормили".

"Она давно там, ее ничего не соединяет с Украиной. Бумеранг вернется, Повалий, ты не украинская певица! Все, тебя вычеркнули радио и телевидение, тебя украинский народ выбросил из своего сердца. И ты это заслужила. Ты взрослая. Вместе со своим Игорьком Лихутой ты сделала свой выбор", – заявил Зибров.

У артистов, которые не осуждают вторжение россии в нашу страну и до сих пор продолжают молчать об убийствах мирных украинцев, Павел Зибров призвал забирать украинское гражданство и звания "народных артистов".

Ранее "Телеграф" сообщал о предательстве украинского продюсера Юрия Бардаша. Мужчина, сбежавший в Грузию сразу после начала полномасштабного вторжения рф, сравнил Украину с нацистской Германией и разозлил сеть.

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#Таисия Повалий #Павел Зибров #Игорь Лихута