Зібров чітко дав зрозуміти, що потрібно зробити зі зрадницею Повалій

Співак закликав відбирати громадянство у тих українських артистів, які не засуджують вторгнення росії в Україну

Відомий співак Павло Зібров, який розірвав усі зв’язки із родичами з росії, розповів, що плакав через зраду своєї колишньої близької подруги Таїсії Повалій.

За словами 65-річного артиста, виконавицю, яка виступила у кремлі разом із путіністами Басковим та Михайловим, у росії просто "підгодували".

"Вона давно там, її нічого не пов'язує з Україною. Бумеранг повернеться, Повалій, ти не українська співачка! Все, тебе викреслили радіо та телебачення, тебе український народ викинув зі свого серця. І ти це заслужила. Ти доросла. Разом зі своїм Ігорьком Ліхутою ти зробила свій вибір", – заявив Зібров.

У артистів, які не засуджують вторгнення росії до нашої країни і досі мовчать про вбивства мирних українців, Павло Зібров закликав забирати українське громадянство та звання "народних артистів".

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Раніше "Телеграф" повідомляв про зраду українського продюсера Юрія Бардаша. Чоловік, який втік до Грузії відразу після початку повномасштабного вторгнення рф, порівняв Україну з нацистською Німеччиною і розлютив мережу.