Бардаш порівняв Україну з нацистською Німеччиною і розлютив мережу

У мережу навіть злили номер телефону продюсера.

Поки відомі та популярні українські та навіть російські знаменитості виступають проти війни в Україні, випускаючи антивоєнні та патріотичні пісні, кліпи, а також виступаючи на благодійних концертах та збираючи гроші для допомоги військовим та біженцям, український артист та продюсер Юрій Бардаш вирішив піти "іншим шляхом" та почав публікувати у своїх соцмережах пости проти України.

На своїй сторінці в Інстаграм Бардаш почав порівнювати українців та гасло "Україна — понад усе" з німецькими нацистами. У сторіс він опублікував кадри з радянського фільму, де фігурує німецька фраза Deutschland über alles (Німеччина – понад усе), яку часто використовували німецькі лідери часів Другої світової війни. Цей ролик він порівняв із відео, де українська молодь у вишиванках під час мітингу скандує "Україна – понад усе".

Також Бардаш прикріпив опитування, в якому поцікавився у своїх підписників чи дійсно "Україна — понад усе", додавши примітку "понад дітей та життя людей?", мабуть, натякаючи на "правдивість" російської пропаганди про те, "що Україна сама з собою воює".

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Зазначимо, що відсоткове співвідношення відповідей, більшість із яких показує, що підписники Бардаша на відміну від нього самого патріоти, і люблять свою країну: 76% вважають, що "Україна – понад усе", а 24% назвали гасло "фашистським". Також додамо, що продюсер втік до Грузії відразу після початку повномасштабного вторгнення росії.

У соцмережах користувачі мережі не приховують своєї агресії до Бардаша. У своєму телеграм-каналі піарниця Ганна Салата навіть злила особистий номер телефону продюсера, щоб кожен охочий міг висловити свою думку про нього.

Мабуть, хвиля хейту накрила і дружину артиста Єлизавету. На своїй сторінці в Інстаграм вона опублікувала кілька сторіс, у яких зазначила, що не згодна з позицією свого чоловіка, і в принципі не причетна до того, що він пише чи говорить.

Також Єлизавета опублікувала пост, до якого прикріпила цитату з книги "Маленький принц" про одного з жителів планет, якими мандрував головний герой. Цього персонажа автор назвав "грибом". Мабуть, ця публікація також присвячена Бардашу, адже він був учасником та продюсером гурту "Гриби".

Нагадаємо, що нещодавно українська співачка Вєрка Сердючка змінила текст свого хіта Dancing Lasha Tumbai на Dancing Russia Goodbye у прямому розумінні, сказавши країні-агресорші "до побачення!". Крім того, під час виступу на екрані за сценою демонструвалася цитата з пісні "Колискова для ворога" — "Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею".