Сбежавший Бардаш сравнил Украину с нацистской Германией и разозлил сеть

В сеть даже слили номер телефона продюсера.

Пока известные и популярные украинские и даже российские знаменитости выступают против войны в Украине, выпуская антивоенные и патриотические песни, клипы, а также выступая на благотворительных концертах и собирая деньги для помощи военным и беженцам, украинский артист и продюсер Юрий Бардаш решил пойти "другим путем" и начал публиковать в своих соцсетях посты против Украины.

На своей странице в Инстаграм Бардаш начал сравнивать украинцев и лозунг "Украина — превыше всего" с немецкими нацистами. В сторис он опубликовал кадры из советского фильма, где фигурирует немецкая фраза Deutschland über alles (Германия – превыше всего), которую часто использовали немецкие лидеры времен Второй мировой войны. Этот ролик он сравнил с видео, где украинская молодежь в вышиванках во время митинга скандирует "Украина — превыше всего".

Также Бардаш прикрепил опрос, в котором поинтересовался у своих подписчиков действительно ли "Україна — понад усе", добавив приметку "превыше детей и жизни людей?", видимо намекая на "правдивость" российской пропаганды о том "что Украина сама с собой воюет".

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Отметим, что процентное соотношение ответов, большинство из которых показывает, что подписчики Бардаша в отличие от него самого патриоты, и любят свою страну: 76% считают, что "Україна – понад усе", а 24% назвали лозунг "фашистским". Также добавим, что продюсер сбежал в Грузию сразу после начала полномасштабного вторжения рф.

В соцсетях пользователи сети не скрывают своей злости по отношению к Бардашу. В своем телеграм-канале пиарщица Анна Салата даже слила личный номер телефона продюсера, чтобы каждый желающий мог высказать тому свое мнение о нем.

Видимо волна хейта накрыла и супругу артиста Елизавету. На своей странице в Инстаграм она опубликовала несколько сторис в которых отметила, что не согласна с позицией своего мужа, и в принципе не причастна к тому, что он пишет или говорит.

Также Елизавета опубликовала пост, к которому прикрепила цитату из книги "Маленький принц" об одном из жителей планет, по которым путешествовал главный герой. Этого персонажа автор назвал "грибом". Видимо этот пост также посвятила Бардашу, ведь он был участником и продюсером группы "Грибы".

Напомним, что недавно украинская певица Верка Сердючка изменила текст своего хита Dancing Lasha Tumbai на Dancing Russia Goodbye в прямом смысле сказав стране-агрессорше "до свидания!". Кроме того, во время выступления на экране позади сцены демонстрировалась цитата из песни "Колискова для ворога" — "Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею".