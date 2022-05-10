"Пластика таки впливає і на мозок": Таїсія Повалій виступила у Москві перед російськими генералами

У мережі вже закликали порушити питання про громадянство співачки

Українська співачка Таїсія Повалій навіть попри те, що російські війська продовжують обстрілювати мирні українські міста, 9 травня виступила у Москві з концертом до Дня перемоги.

Її виступ транслювали на каналі "Росія 1".

Там вона заспівала перед залом, в якому перебували й багато генералів російської армії, "Пісню про рушник" українською мовою, у цей час на екрані за її спиною показували пшеничні поля та блакитне небо, обвішане георгіївськими стрічками та радянською символікою.

Її виступ викликав широкий резонанс в українському суспільстві, а на цей вчинок відреагували багато зірок вітчизняного шоубізнесу.

Так телеведуча Маша Єфросиніна назвала вчинок Повалій "ганебним", а співак MELOVIN звинуватив її у цинізмі.

"Пластика таки впливає і на мозок", — написав він.

Журналістка Катерина Осадча додала, що за таку співачку варто позбавити громадянства.

Висловився також журналіст Тарас Березовець.

"Те, що в Україну їй дорога назавжди замовлена, це зрозуміло. Запитання: чому вона досі народна артистка України?" — запитав він.

Син Повалій Денис теж відреагував на скандал і наголосив, що не має до цього жодного стосунку.

"Не треба про маму сюди, гаразд? Це зовсім окрема її історія, і я не маю до неї відношення", — написав він.

Як повідомлялося раніше, на одному з найбільш відвідуваних новинних сайтів у росії Lenta.ru 9 травня було розміщено кілька матеріалів з різкою критикою війни в Україні та російської влади, зокрема самого диктатора путіна. Пізніше стало відомо, що перформанс влаштували двоє працівників видання.