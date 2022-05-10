"Пластика таки впливає і на мозок": Таїсія Повалій виступила у Москві перед російськими генералами
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У мережі вже закликали порушити питання про громадянство співачки
Українська співачка Таїсія Повалій навіть попри те, що російські війська продовжують обстрілювати мирні українські міста, 9 травня виступила у Москві з концертом до Дня перемоги.
Її виступ транслювали на каналі "Росія 1".
Там вона заспівала перед залом, в якому перебували й багато генералів російської армії, "Пісню про рушник" українською мовою, у цей час на екрані за її спиною показували пшеничні поля та блакитне небо, обвішане георгіївськими стрічками та радянською символікою.
Її виступ викликав широкий резонанс в українському суспільстві, а на цей вчинок відреагували багато зірок вітчизняного шоубізнесу.
Так телеведуча Маша Єфросиніна назвала вчинок Повалій "ганебним", а співак MELOVIN звинуватив її у цинізмі.
"Пластика таки впливає і на мозок", — написав він.
Журналістка Катерина Осадча додала, що за таку співачку варто позбавити громадянства.
Висловився також журналіст Тарас Березовець.
"Те, що в Україну їй дорога назавжди замовлена, це зрозуміло. Запитання: чому вона досі народна артистка України?" — запитав він.
Син Повалій Денис теж відреагував на скандал і наголосив, що не має до цього жодного стосунку.
"Не треба про маму сюди, гаразд? Це зовсім окрема її історія, і я не маю до неї відношення", — написав він.
Як повідомлялося раніше, на одному з найбільш відвідуваних новинних сайтів у росії Lenta.ru 9 травня було розміщено кілька матеріалів з різкою критикою війни в Україні та російської влади, зокрема самого диктатора путіна. Пізніше стало відомо, що перформанс влаштували двоє працівників видання.
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