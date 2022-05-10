"Пластика таки влияет и на мозг": Таисия Повалий выступила в Москве перед российскими генералами
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В сети уже призвали поднять вопрос о гражданстве певицы
Украинская певица Таисия Повалий даже несмотря на то, что российские войска продолжают обстреливать мирные украинские города, 9 мая выступила в Москве с концертом ко Дню победы.
Ее выступление транслировали на канале "россия 1".
Там она спела перед залом, в котором находились и многие генералы российской армии, "Пісню про рушник" на украинском языке, в это время на экране за ее спиной показывали пшеничные поля и голубое небо, увешанное георгиевскими ленточками и советской символикой.
Ее выступление вызвало широкий резонанс в украинском обществе, а на этот поступок отреагировали многие звезды отечественного шоу-бизнеса.
Так телеведущая Маша Ефросинина назвала поступок Повалий "позорным", а певец MELOVIN обвинил ее в цинизме.
"Пластика таки влияет и на мозг", — написал он.
Журналистка Екатерина Осадчая добавила, что за такое певицу стоит лишить гражданства.
Высказался также и журналист Тарас Березовец.
"То, что в Украину ей дорога навсегда заказана, это понятно. Вопрос: почему она до сих пор народная артистка Украины?", — спросил он.
Сын Повалий Денис тоже отреагировал на скандал и подчеркнул, что не имеет к этому никакого отношения.
"Не надо о маме сюда, ладно? Это совсем отдельная ее история, и я не имею к ней отношения", — написал он.
Как сообщалось ранее, на одном из самых посещаемых новостных сайтов в россии Lenta.ru 9 мая были размещены несколько материалов с резкой критикой войны в Украине и российских властей, в частности самого диктатора путина. Позже стало известно, что перформанс устроили двое из сотрудников издания.
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