"Пластика таки влияет и на мозг": Таисия Повалий выступила в Москве перед российскими генералами

В сети уже призвали поднять вопрос о гражданстве певицы

Украинская певица Таисия Повалий даже несмотря на то, что российские войска продолжают обстреливать мирные украинские города, 9 мая выступила в Москве с концертом ко Дню победы.

Ее выступление транслировали на канале "россия 1".

Там она спела перед залом, в котором находились и многие генералы российской армии, "Пісню про рушник" на украинском языке, в это время на экране за ее спиной показывали пшеничные поля и голубое небо, увешанное георгиевскими ленточками и советской символикой.

Ее выступление вызвало широкий резонанс в украинском обществе, а на этот поступок отреагировали многие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Так телеведущая Маша Ефросинина назвала поступок Повалий "позорным", а певец MELOVIN обвинил ее в цинизме.

"Пластика таки влияет и на мозг", — написал он.

Журналистка Екатерина Осадчая добавила, что за такое певицу стоит лишить гражданства.

Высказался также и журналист Тарас Березовец.

"То, что в Украину ей дорога навсегда заказана, это понятно. Вопрос: почему она до сих пор народная артистка Украины?", — спросил он.

Сын Повалий Денис тоже отреагировал на скандал и подчеркнул, что не имеет к этому никакого отношения.

"Не надо о маме сюда, ладно? Это совсем отдельная ее история, и я не имею к ней отношения", — написал он.

Как сообщалось ранее, на одном из самых посещаемых новостных сайтов в россии Lenta.ru 9 мая были размещены несколько материалов с резкой критикой войны в Украине и российских властей, в частности самого диктатора путина. Позже стало известно, что перформанс устроили двое из сотрудников издания.