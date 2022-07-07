Тарас Тополя уверен в Победе, но жену с детьми отправил в США: певец пояснил причину такого решения (видео)

Певец откровенно рассказал, как принималось решение о выезде Алены и детей из страны

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, который отмечал 35-летие на передовой, уверен в Победе Украины в войне, но признался, что жена и дети не остались в стране. Сейчас супруга певца Алеша (Алена Тополя), два сына и дочь находятся у родственников в США.

Как передает "Телеграф", подробности о выезде семьи за границу Тарас Тополя рассказал в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на YouTube. Полное видео их беседы можно просмотреть, доскроллив страницу до конца.

Так, в первый день войны семья Тополей приехали к отцу Тараса, который живет в частном доме в Киеве. Со временем родные артиста покинули столицу и некоторый период проживали во Львовской области, где семью приютила их няня. Впоследствии Алеша и дети не остались в Украине и выехали в другую страну.

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Как объяснил лидер группы "Антитела", ему спокойнее, зная о том, что супруга и дети находятся в полной безопасности.

"Когда я понял, что это не решится ни за месяц, ни за два, ни за три, мы приняли решение, что Алена с детьми улетит к моей маме. Это логично. Подальше от войны. Их безопасность, жизнь и здоровье для меня – превыше всего", — рассказал Тарас Тополя.

По словам артиста, семья – это самое дорого в его жизни. Поэтому он рад, что сейчас его близкие вдали от обстрелов и бомбежек. К тому же, на передовой Тополю очень согревают рассказы детей о каких-то будничных вещах и маленьких успехах в их жизни.

"Не дай Бог, что-нибудь случится с семьей… Для меня нет ничего хуже. Поэтому они там. Я знаю, что там спокойно и они в безопасности", — отметил фронтмен "Антител".

Алеша и Тарас Тополя состоят в браке 9 лет. Вместе супруги воспитывают сыновей Марка и Романа, а также дочку Марию.

С первых дней полномасштабного вторжения Тарас Тополя встал на защиту родины. Вместе с коллегами из группы "Антитела" они помогают на фронте как боевые медики. Во время войны "Антитела" успели презентовать мощный трек совместно с британской звездой Эдом Шираном.