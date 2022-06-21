Под шкварчание раций и обстрелами танком: Тарас Тополя рассказал, как отмечает 35-летие на передовой

Певец отмечает в этот день "двойной" праздник — свой и группы дни рождения.

Солист популярной украинской группы "Антитела", которая ранее записала совместный трек с британским певцом Эдом Шираном, Тарас Тополя 21 июня отмечает свой 35-й день рождения. Однако в этом году празднование его юбилея проходит на передовой.

На своей странице в Инстаграм музыкант опубликовал "праздничный" пост, в котором рассказал, как проходит его день рождения. Тополя заранее поблагодарил всех за поздравления, а также призвал своих подписчиков донатить на армию.

"Впервые встречаем день рождения на передовой под шкварчение раций (как хорошо, что они есть). По позициям работает рашистский танк, минометы. К счастью, за ночь ни одного раненого и убитого. Тем не менее, атмосферка еще та", — написал Тополя.

Также, артист решил порадовать своих поклонников и в свой день рождения подарить им памятные и значимые подарки: свои рукавицы, баллистические очки, шлем и штык-нож. Музыкант отметил, что эти вещи были с ним с самого начала войны.

Ранее "Телеграф" писал, что Тарас Тополя и его коллега по коллективу, гитарист Дмитрий Жолудь, развеселили сеть забавным роликом с передовой. В перерывах между обстрелами, парни успевают немного отдохнуть и даже повеселиться.