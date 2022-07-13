Адвокат Олега Винника розповів, чому він не в Україні та чому мовчить про війну

"Вовчицям" нема чого переживати, їхній кумир живий і здоровий, і до того ж активно допомагає ЗСУ.

Після вторгнення російських військ на українську територію, відомий український співак Олег Вінник зник з інформаційного простору. Артист практично нічого не публікує у своїх соцмережах і не з’являється на публіці, через що його шанувальники почали хвилюватися, адже раніше стало відомо про погіршення стану його здоров’я. Інші ж користувачі мережі звинувачували його у бездіяльності та замовчуванні війни. Адвокат артиста нарешті розставила всі крапки у цьому питанні.

У коментарі для ТСН адвокат Винника розповіла, що зараз артист перебуває в Німеччині. Попри таку віддаленість від своєї батьківщини, він активно волонтерить і, як може, допомагає українським бійцям.

Адвокат зазначила, що Олег Винник засуджує повномасштабне вторгнення країни-агресора до України, про що він сказав ще у березні у своєму зверненні в Інстаграм. Попри те, що після цього він не робив жодних гучних заяв, не випускав пісень тощо, його думка не змінилася. Щобільше, він тихо і не показує, щоб не піаритися на війні, активно допомагає Україні.

Перебуваючи зараз у Берліні, де він також проходить лікування, Винник через свій благодійний фонд "Вовчиця" відправляє українським військовим автомобілі на передову. Адвокат зазначила, що артист усім займається особисто: починаючи від пошуку машин та їхньою покупкою. А також слідкує, щоб усі авто були доставлені в Україну.

Також адвокат додала, що проблеми зі здоров’ям Вінник має, а після початку війни, мабуть, через сильні переживання, вони ще більше загострилися. Тому співак і вирушив до Німеччини, де проживав понад 20 років, щоби пройти лікування.

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