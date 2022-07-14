Потери Украины в войне: в Минобороны рассказали, когда озвучат цифры

На время военного положения эти данные считаются государственной тайной

Министерство обороны не обнародует общие данные о количестве украинских защитников, погибших во время войны с российскими оккупантами. Данные засекретили, чтобы враг не использовал их в собственных целях.

Об этом в четверг, 14 июля, сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр во время брифинга. По ее словам, количество погибших военных — это государственная тайна до того момента, пока не закончится военное положение в Украине.

"Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать это для своих возможностей", — отметила заместитель министра обороны.

Кроме того, в оборонном ведомстве призвали украинцев не распространять непроверенные данные о количестве погибших или других потерь украинской армии. Маляр добавила, что информацию о погибших не следует выискивать и раскрывать до конца военного положения, чтобы не помогать таким образом российской стороне.

Тем временем Силы обороны Украины продолжаются наносить урон российским оккупантам на южном направлении. В Херсонской области украинская штурмовая авиация нанесла удар по скоплениям противника и складам боезапасов в районе Новопетровки. Была разрушена как техника россиян, так и живая сила их армии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине ликвидировали военное руководство одной из дивизий армии рф.