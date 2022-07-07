рф выдыхается в войне против Украины: эксперт назвал важный признак

Путинские солдаты готовятся к затяжной обороне захваченных территорий

Медленное продвижения российских войск на Донбассе, где за два крупных города им пришлось воевать около трех месяцев, значительно умерило пыл захватчиков и уменьшило их силы. Согласно прогнозу директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака, сейчас есть все признаки того, что россия наконец-то начала выдыхаться в нынешней войне. Однако следующим ее шагом будет не капитуляция, а переход в глухую оборону.

Эксперт считает, что на это, в первую очередь, намекает начало работ над фортификационными сооружениями на оккупированных территориях Запорожской области. В первую очередь это касается атомной электростанции в Энергодаре, пишет "РБК-Украина".

Бадрак подчеркивает, что приказ окапываться рядом с Запорожской АЭС был отдан российским диктатором владимиром путиным. Это связано с тем, что в Кремле планируют продолжить ядерный шантаж как Украины, так и всего мира. При этом даже "красной кнопкой" можно будет больше не угрожать.

"То, что происходит рядом с Запорожской АЭС — это как раз свидетельство того, что российская сторона выдыхается и хочет перейти в оборону", — объяснил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, к каким провокациям россияне могут прибегнуть в оккупированном Энергодаре и какие испытания приходится терпеть работникам ЗАЭС.