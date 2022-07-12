путин сам не знает, какая победа ему нужна: известный политолог о настроениях в кремле

В кремле не могут определиться с тем, что будет считаться "победой" в войне против Украины

В окружении российского диктатора владимира путина нет единой позиции относительно того, каких целей россия хочет достичь своим вторжением в Украину, и эта неопределенность сказывается на принимаемых главой кремля решениях.

Об этом говорится в сообщении телеграм-канала "Генерал СВР", который, как считается, принадлежит российскому историку и политологу Валерию Соловью и публикует разную инсайдерскую информацию.

Сообщается, что основная поляризация окружения российского диктатора проходит по вопросу о том, что можно считать "победой" и конечной целью т.н. "спецоперации".

Хоть большинство элит сходятся на мнении, что захвата Донецкой и Луганской областей в их админграницах будет достаточно, однако есть и те, кто хочет большего.

"С другой стороны, есть довольно мощное лобби представленное двумя ключевыми фигурами как Юрий Ковальчук и Николай Патрушев, которые видят окончание "СВО" в условном разделе мира на сферы влияния, где россия на равных с двумя-тремя крупными "игроками" делит мир и диктует мировой порядок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что путин знает о настроениях большинства, но мнение Ковальчука и Патрушева играют большую роль при принятии диктатором решений.

Кроме того, отмечается, что Патрушев хочет посадить на президентский пост своего сына Дмитрия уже весной 2023 года, а потому хочет закончить войну до этого срока.

Указанные лица, говорится в сообщении, максимально давят на путина настаивая на эскалации конфликта с дальнейшим объявлением военного положения и мобилизацию с дальнейшей переброской войск на захват Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей Украины, а так же Молдовы.

Отмечается, что колебания путина вероятно заставят его принять половинчатое решение, которое не устроит никого, а удачное контрнаступление ВСУ и вовсе вызовет консолидацию недовольства.

"Довести эту войну до победы путин не сможет потому что он пока и сам не понимает какой именно "победы" он может добиться, и в этом основная проблема. В попытках "нащупать" предел возможностей, при этом не рассорить, не разочаровать и не настроить против себя элиты путин уверенно ведет страну к фиаско", — сказано в сообщении.

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