Путін сам не знає, яка перемога йому потрібна: відомий політолог про настрої в кремлі

У кремлі не можуть визначитися з тим, що вважатиметься "перемогою" у війні проти України

В оточенні російського диктатора володимира путіна немає єдиної позиції щодо того, яких цілей росія хоче досягти своїм вторгненням в Україну, і ця невизначеність позначається на рішеннях, які приймає глава кремля.

Про це йдеться у повідомленні телеграм-каналу "Генерал СВР", який, як вважається, належить російському історику та політологу Валерію Солов’ю та публікує різну інсайдерську інформацію.

Повідомляється, що основна поляризація оточення російського диктатора проходить у питанні у тому, що вважатимуться "перемогою" і кінцевою метою т.зв. "спецоперації".

Хоча більшість еліт сходяться на думці, що захоплення Донецької та Луганської областей у їхніх адмінкордонах буде достатньо, проте є й ті, хто хоче більшого.

"З іншого боку, є досить потужне лобі, представлене двома ключовими фігурами як Юрій Ковальчук та Микола Патрушев, які бачать закінчення "СВО" в умовному розділі світу на сфери впливу, де росія на рівних із двома-трьома великими "гравцями" ділить світ і диктує світовий порядок", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що путін знає про настрої більшості, але думка Ковальчука та Патрушева відіграють велику роль при ухваленні диктатором рішень.

Крім того, наголошується, що Патрушев хоче посадити на президентську посаду свого сина Дмитра вже навесні 2023 року, а тому хоче закінчити війну до цього терміну.

Зазначені особи, йдеться в повідомленні, максимально тиснуть на шляху наполягаючи на ескалації конфлікту з подальшим оголошенням воєнного стану та мобілізацію з подальшим перекиданням військ на захоплення Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей України, а також Молдови.

Зазначається, що коливання путіна ймовірно змусять його ухвалити половинчасте рішення, яке не влаштує нікого, а вдале контрнаступ ЗСУ взагалі викличе консолідацію невдоволення.

"Довести цю війну до перемоги путін не зможе тому що він поки і сам не розуміє якої саме "перемоги" він може досягти, і в цьому основна проблема. У спробах "намацати" межу можливостей, при цьому не посварити, не розчарувати і не налаштувати" проти себе еліти путін впевнено веде країну до фіаско", — сказано у повідомленні.

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Як повідомлялося раніше, у Генштабі помітили ознаки того, що росіяни ведуть підготовку до наступу на Краматорському та Бахмутському напрямках.