Оккупанты позорно отступили на важном направлении, но активизировались на других (карта)

Украинские военные находятся под плотным огнем врага

Российские войска готовятся к активизации боевых действий — в украинском Генштабе заметили признаки подготовки подразделений на Краматорском и Бахмутском направлении.

Также, согласно опубликованным данным, тактическое положение оккупанты пытались улучшить на Новопавловском направлении, они также усилили обстрелы, чтобы не дать Силам обороны действовать, используют авиацию.

На Славянском направлении оккупанты атаковали Краснополье, но их отбросили. Усилились обстрелы по линии фронта на востоке, с применением авиации, ракет и артиллерии. В частности — в районе границы Донецкой и Запорожской области. Оккупанты пытались наступать в сторону Марьинки, но полностью провалились. Как отмечают в Генштабе, огонь украинских защитников обратил врага в бегство.

От Марьинки до оккупированного Донецка чуть более 20 км

На юге ситуация не меняется — враг пытается сдержать украинские силы и не допустить наступления. Обстрелы из ствольной артиллерии продолжаются в районе Осокоровки, Большой Костромки, Белой Криницы, Киселевки, Красной Долины, Партизанского, Посад-Покровского и других населенных пунктов.

По отмеченным на карте точкам видно, что основные удары враг сосредоточил на северо-западном направлении Херсонской области и восточном крае на границе с Николаевской и Днепропетровской областями.

Точки, где наносили артиллерийские удары на южном фронте

Как ранее писал "Телеграф", в Украине уже разрабатывают планы освобождения юга, а по складам и скоплению военных оккупантов наносят точные удары.