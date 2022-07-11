россия готовится к наступлению и пытается улучшить позиции: свежие карты боев в Украине

Враг использует весь арсенал оружия в Украине, чтобы причинить наибольший вред как военным, так и гражданскому населению

В Институте изучения войны считают, что российские войска все же взяли оперативную паузу. Это не перерыв в военных действиях, а больше создание условий для будущих операций без проведения масштабных наступлений.

Отмечается, что это означает как продолжение обстрелов, так и наличие небольших атак. Такие российские войска проводят к северо-западу от Славянска с целью разведки, а западнее Бахмута используют ракеты и артиллерию, чтобы отрезать снабжение города.

Также исследователи отметили безуспешную атаку по земле севернее Донецка. Оккупанты пытались улучшить свои тактические позиции.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

Враг проводит к северо-западу от Славянска на границе Харьковской и Донецкой области разведывательные операции. Сообщается о безуспешных разведках боев в Долине и Мазановке. Со стороны Изюма и в районе Барвенково обстреливали из артиллерии. Считается, что росвойска пытаются обезопасить линии снабжения через Донецкую область.

Северск

Обстрелы не прекращаются, но штурмов не было. Войска собираются в районе Белогоровки, вероятно, чтобы укрепить контроль и готовиться к наступлению на запад. Под огнем Григоровка, Верхнекаменское, Северск и другие населенные пункты.

Бахмут

Подтвержденных атак по земле оккупанты не совершали, тогда как усилили обстрелы из артиллерии и ракет. Не менее 15 человек погибли во время атаки в Часовом Яру, когда ракета попала в многоэтажку. Там же обстреляли и железнодорожную станцию, исследователи считают, что враг может пытаться отрезать Бахмут от сообщения с остальной частью страны на запад и на юг.

Росвойска атаковали в Новоселовке второй, пытаясь улучшить свои позиции. Также обстреливали в Авдеевском направлении.

Карта боев на востоке

Харьков

Оккупанты продолжают обстреливать город — утром 11 июля ракета попала в шестиэтажный жилой дом. Обстреливают Харьков и населенные пункты поблизости также и с авиации, и из артиллерии.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Оккупанты также наносят удары с вертолетов, артиллерии и ракетами на юге — в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областях. Сообщается также об использовании для ударов зенитных ракет С-300.

Карта боев на юге Украины

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Как ранее сообщал "Телеграф", на фронте успешно работают дальнобойные военные системы. В частности, в Херсонской области сообщается о попадание в место расположения росгвардии, а на Луганщине — по складу боеприпасов возле оккупированного областного центра.

Также сообщается, что украинские военные готовятся освобождать южные области Украины. Речь о миллионной армии, а приказ о планировании уже отдан президентом Владимиром Зеленским.