Миллион солдат для освобождения юга: Резников рассказал о приказе Зеленского

В Украине идет подготовка к освобождению южных областей

Украина собирает миллионное войско для того, чтобы освободить прибрежные районы на Юге страны, а соответствующее указание уже было отдано президентом Владимиром Зеленским.

Как рассказал в интервью британской газете The Times министр обороны Украины Алексей Резников, речь идет о всей южной части страны, которая жизненно важна для украинской экономики.

"Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у россии", — сказал он.

По словам Резникова, освобождение этих территорий является важным не только для экономики, но и будет иметь важные политические последствия.

Министр объяснил, что Зеленский поручил высшему военному руководству разработать планы, после чего Генштаб объяснил Минобороны, что нужно для того, чтобы воплотить их в реальность. Сам же он ищет возможности достать все необходимое, чтобы обеспечить нужды военных.

Как сообщалось ранее, в ОК "Юг" сообщили, что 10 июля ВСУ нанесли мощные удары по позициям оккупантов неподалеку от Херсона и разрушили пункт управления Росгвардии. Тем самым россияне потеряли более 60 единиц техники, 4 склада боеприпасов и по меньшей мере 15 солдат.