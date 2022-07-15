Днепр подвергся массированному обстрелу россиян: подробности, фото

В городе на месте попаданий начался пожар

Вечером 15 июля оккупанты совершили массированный обстрел Днепра, а местные жители сообщают о по меньшей мере четырех взрывах.

По данным местных телеграм каналов, известно, что часть ракет удалось сбить, однако часть из них все же долетела до цели, из-за чего весь город затянуло дымом.

Косвенно информацию подтвердил и городской глава Борис Филатов, который призвал местных жителей не покидать укрытия.

В настоящее время известно, что на месте попаданий уже работают спасатели, которые пытаются потушить пожары, возникшие на месте происшествия.

Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

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Как сообщалось ранее, накануне, 14 июля, россия нанесла удар крылатой ракетой по центру Винницы.

В результате вражеского обстрела количество жертв перевалило за два десятка, среди которых трое маленьких детей. В то же время полсотни человек получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, в результате ракетного удара погиб молодой украинский звукорежиссер Евгений Коваленко, о смерти которого сообщила певица Roxolana.