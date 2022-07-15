Днепр подвергся массированному обстрелу россиян: подробности, фото
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В городе на месте попаданий начался пожар
Вечером 15 июля оккупанты совершили массированный обстрел Днепра, а местные жители сообщают о по меньшей мере четырех взрывах.
По данным местных телеграм каналов, известно, что часть ракет удалось сбить, однако часть из них все же долетела до цели, из-за чего весь город затянуло дымом.
Косвенно информацию подтвердил и городской глава Борис Филатов, который призвал местных жителей не покидать укрытия.
В настоящее время известно, что на месте попаданий уже работают спасатели, которые пытаются потушить пожары, возникшие на месте происшествия.
Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.
Как сообщалось ранее, накануне, 14 июля, россия нанесла удар крылатой ракетой по центру Винницы.
В результате вражеского обстрела количество жертв перевалило за два десятка, среди которых трое маленьких детей. В то же время полсотни человек получили ранения разной степени тяжести.
Кроме того, в результате ракетного удара погиб молодой украинский звукорежиссер Евгений Коваленко, о смерти которого сообщила певица Roxolana.