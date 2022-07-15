Чтобы угодить путину: российские власти нашли способ, как не проводить открытую мобилизацию

Президенту страны-агрессора не выгодна открытая мобилизация, ведь она чревата потерей рейтингов

Российские власти нашли способ, как избежать в стране открытой мобилизации, которой так боится кровавый диктатор владимир путин. Для этого на войну в Украину отправят воевать так называемых добровольцев, финансирование для которых значительно увеличилось.

Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в собственном Twitter-аккаунте.

По его словам, россия уже запустила маховик скрытой мобилизации и занимается формированием так называемых "добровольческих батальонов". Более того, для контрактников увеличили денежное обеспечение до 4 тысяч долларов.

Данилов добавил, что для компенсации потери живой силы российской армии, кремль уже начал привлекать к службе заключенных, осужденных по уголовным статьям.

"Может ли победить свободных армия рабов и преступников?!", — задал риторический вопрос глава СНБО.

Напомним, что российская армия по состоянию на 15 июля потеряла более 38 тысяч солдат, воевавших против Украины. Счет утраченной боевой техники уже пошел на тысячи. При этом командование вражеской армии не спешит забирать тела своих погибших военных — они остаются в Украине в специальных фагонах-рефрижераторах. И это если очень повезет, иначе может быть как на оккупированной Донетчине, где на полигоне россияне устроили уже огромную свалку тел, чтобы списать погибших на пропавших и не раскрывать реальные потери.