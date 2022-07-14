Атака на Николаев: россияне ударили ракетами по отелю и жилым домам (фото, видео)
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Местные жители находят на улицах обломки вражеских крылатых ракет
Утро четверга, 14 июля, в Николаеве началось с череды мощных взрывов. После того, как над городом развеялись клубы черного дыма стало возможным оценить повреждения, нанесенные российскими ракетами. Противник по-прежнему атакует мирную инфраструктуру — удар пришелся на отель "Николаев", также от обломков пострадал местный торговый центр и несколько других объектов.
Детальную информацию о последствиях утреннего обстрела было опубликовано в издании "Новости N", а также руководителем Николаевской ОВА Виталием Кимом и мэром Николаева Александром Сенкевичем.
Как уже сообщалось, больше всего пострадал отель "Николаев", в котором нет ничего связанного с военнослужащими, что могло бы, по мнению кремлевских вояк, требовать "демилитаризации". Особую опасность нынешняя атака представляла из себя потому, что расположен отель в центре города.
Однако Виталий Ким подчеркнул, что предварительно атака обошлась без жертв, лишь один человек получил ранения.
При этом инфраструктура Николаева пострадала весьма сильно. Ракета пробила верхний этаж отеля, из-за чего было разрушено бетонные перегородки на нескольких уровнях строения. Также взрывная волна была столь сильной, что повредила здание торгового центра, расположенного напротив. Улица рядом с поврежденным зданиями полностью усыпана мелким стекольным крошевом.
Сообщается, что россияне выпустили по городу минимум девять ракет. Часть из них также повредила два учебных заведения, неназванный объект транспортной инфраструктуры и жилые дома. В основном здания пострадали от осколков разорвавшихся снарядов и, конечно же, взрывной волны.
Также в сети публикуют видео прилета ракеты по гостинице "Николаев". Сомнений нет — снаряд не отклонялся от курса, а был выпущен строго по мирной инфраструктуре.
Сейчас на месте происшествия работают соответствующие структуры, оцениваются общие повреждения и детализируется информация об атаке.
Следует отметить, что ракеты, скорее всего, были выпущены россиянами с оккупированной Херсонщины. Однако сохраняется и вероятность нанесения ударов со стороны Черного моря, ведь в акватории увеличилось количество российских кораблей.
Напомним, что раньше "Телеграф" рассказывал о последствиях ракетной атаки на Краматорск и Константиновку, что в Донецкой области.