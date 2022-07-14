Атака на Николаев: россияне ударили ракетами по отелю и жилым домам (фото, видео)

Местные жители находят на улицах обломки вражеских крылатых ракет

Утро четверга, 14 июля, в Николаеве началось с череды мощных взрывов. После того, как над городом развеялись клубы черного дыма стало возможным оценить повреждения, нанесенные российскими ракетами. Противник по-прежнему атакует мирную инфраструктуру — удар пришелся на отель "Николаев", также от обломков пострадал местный торговый центр и несколько других объектов.

Детальную информацию о последствиях утреннего обстрела было опубликовано в издании "Новости N", а также руководителем Николаевской ОВА Виталием Кимом и мэром Николаева Александром Сенкевичем.

Как уже сообщалось, больше всего пострадал отель "Николаев", в котором нет ничего связанного с военнослужащими, что могло бы, по мнению кремлевских вояк, требовать "демилитаризации". Особую опасность нынешняя атака представляла из себя потому, что расположен отель в центре города.

Однако Виталий Ким подчеркнул, что предварительно атака обошлась без жертв, лишь один человек получил ранения.

Последствия ракетного удара

При этом инфраструктура Николаева пострадала весьма сильно. Ракета пробила верхний этаж отеля, из-за чего было разрушено бетонные перегородки на нескольких уровнях строения. Также взрывная волна была столь сильной, что повредила здание торгового центра, расположенного напротив. Улица рядом с поврежденным зданиями полностью усыпана мелким стекольным крошевом.

Сообщается, что россияне выпустили по городу минимум девять ракет. Часть из них также повредила два учебных заведения, неназванный объект транспортной инфраструктуры и жилые дома. В основном здания пострадали от осколков разорвавшихся снарядов и, конечно же, взрывной волны.

Также в сети публикуют видео прилета ракеты по гостинице "Николаев". Сомнений нет — снаряд не отклонялся от курса, а был выпущен строго по мирной инфраструктуре.

Момент прилета в Николаеве

Сейчас на месте происшествия работают соответствующие структуры, оцениваются общие повреждения и детализируется информация об атаке.

Следует отметить, что ракеты, скорее всего, были выпущены россиянами с оккупированной Херсонщины. Однако сохраняется и вероятность нанесения ударов со стороны Черного моря, ведь в акватории увеличилось количество российских кораблей.

Напомним, что раньше "Телеграф" рассказывал о последствиях ракетной атаки на Краматорск и Константиновку, что в Донецкой области.