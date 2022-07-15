"У нас есть сценарии": глава МИД Венгрии сделал громкое заявление насчет Украины и войны

В Венгрии опять сделали скандальное заявление насчет Украины

В пятницу, 15 июля, на 142-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Венгрии рассказали, что проработали сценарии на случай российского нападения на Закарпатье.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью index.hu. Он отметил, что Запад должен сделать все, чтобы остановить войну.

По словам Сийярто, важно как можно быстрее прекратить боевые действия и установить мир на востоке Украины, чтобы война не дошла до Закарпатья. Петер отметил, что на самый плохой сценарий (фронт приблизится к этому региону — Ред.) Венгрия на этот случай имеет сценарии, чтобы защитить 150 000 венгров в области. Судя по всему, Сийярто даже допустил ввод венгерских войск на территорию Украины.

"В нашей стране тоже подготовлены сценарии ЧП, вывод венгерских военных из-под охраны границы отчасти об этом", — сказал Сийярто.

Министр отметил, что уже принято достаточно санкций против рф, а теперь Запад должен сосредоточиться на вопросе остановке огня и заключения мира. Петер добавил, что у Украины и Венгрии разные интересы, однако напряженностей в отношениях между нашими странами больше нет. Кроме того, министр отметил, что его страна хочет оставаться нейтральной.

"Зеленский — украинец, а мы представляем интересы Венгрии. А в чем украинский интерес? Вовлечь в этот конфликт как можно больше стран, хотя бы за счет поставок оружия. С другой стороны, в наших интересах оставаться в стороне от этого конфликта и свести к минимуму возможность сползания в военную ситуацию. Нет сомнения, что венгерско-украинские отношения еще до начала войны были напряженными. Однако с тех пор, как началась война, мы закрыли дела, вызвавшие напряженность", — заявил Сийярто.

Читайте также: Категория Спорт Сабо пристыдил венгров за поддержку КГБшника путина Йожеф Сабо не понимает, почему венгры ведут себя так

Ранее в Венгрии оправдались из-за отказа поставлять вооружение в Украину. При этом Будапешт не собирается блокировать вступление Украины в ЕС.