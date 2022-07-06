Венгрия абсурдно оправдалась из-за отказа поставлять оружие Украине

Правительство страны опасается за безопасность своих граждан в Украине

В Венгрии аргументировали отказ поставлять Украине западное оружие для противостояния россии, мол, такое решение было принято, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров, проживающих в Закарпатской области.

Как пишет издание CNN, соответствующую информацию обнародовал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, отметив, что, принимая такие решения, правительство страны в первую очередь думает о безопасности около 150 тысяч венгров, проживающих на западе Украины.

"150 тысяч венгров живут в западной части Украины. Очевидно, что в случае снабжения нами оружия эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам обитания венгров. Мы должны принимать во внимание безопасность Венгрии и венгров", – объяснил он.

По словам Сийярто, именно благодаря решению об отказе в снабжении оружия Киеву, венгерско-украинская часть границы стала самым безопасным вариантом пересечения, мол, даже Международный Красный крест теперь ведет свою логистику из Венгрии. Кроме того, он добавил, что в настоящее время страна столкнулась с мощнейшей гуманитарной нагрузкой за всю историю существования.

"Мы приняли 630 тысяч беженцев из Украины. Мы хорошо заботимся о них, предлагаем работу тем, кто остается надолго, и образование для детей. Мы не ожидаем, что кто-то скажет спасибо венграм. Но ждем одной вещи: не провоцировать нас, не винить нас, не говорить о нас плохо только потому, что мы приняли одно решение: не участвовать в доставке вооружения. Поэтому мы соседствующие страны. Для нас главная цель — не быть вовлеченными в эту войну каким-либо образом", — подытожил министр.

Ранее "Телеграф" сообщал, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что страна будет поддерживать желание Украины стать членом Европейского Союза, несмотря на то, что этот вопрос неоднократно вызывал споры со стороны обоих государств.