Украина получит новые HIMARS: сколько обещает Пентагон

Новая поставка будет по количеству такой же, как и в июне

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине еще партию ракетных систем залпового огня HIMARS, которые уже очень эффективно показывают себя на фронте. Их отправят нашей стране в рамках новой военной помощи в количестве 4 штук.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время онлайн-встречи министров обороны в формате "Рамштайн-4".

"Пакет военной помощи (для Украины — ред.) будет включать еще четыре современных ракетных системы HIMARS, которые украинцы используют так эффективно, и которые так сильно изменили ситуацию на поле боя", — сообщил министр обороны США.

Он добавил, что кроме HIMARS в пакет военной помощи также войдут боеприпасы к реактивным системам залпового огня и артиллерии.

Напомним, что Украина получила от США четыре установки HIMARS в июне и наши военные отлично с ними справляются. Ведь почти сразу после усиления ВСУ тяжелой артиллерией у оккупантов вдруг начали один за другим взрываться военные объекты в тылу. В Новой Каховке взлетел в воздух склад боеприпасов захватчиков, также подобный объект был уничтожен в оккупированном Луганске. За последние две недели американские РСЗО прекрасно показали себя в уничтожении российской логистики, фактически остановив наступление оккупантов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину также прибыли первые ракетные системы залпового огня M270, которые могут оказаться еще более эффективными в борьбе с российскими оккупантами.