Війна — день 145: бої на Донбасі, гучні звільнення від Зеленського

Оперативно про головне за 18 липня

Повномасштабне вторгнення рф в Україну триває вже 145 днів. Українські сили оборони укріпилися на Донбасі, відбиваючи атаки окупантів на кількох напрямках. В Інституті вивчення війни вважають, що ворог зосередиться на Слов’янську, Сіверську та Бахмуті, але може спробувати захопити й Харківську область повністю. В Україні вже відреагували на такі плани росіян. Президент України Володимир Зеленський усунув з посад голову СБУ Івана Баканова та генерального прокурора Ірину Венедіктову. Пізніше глава держави пояснив своє рішення.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 18 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

10:00 У Новій Каховці потужні вибухи та пожежі, — кажуть, вдарили по складах окупантів.

Є інформація про вибухи у Синельниковому районі Дніпропетровщини, перевіряємо.

Дводенний шторм може прибити до берегів Одеської області морські міни, що знаходяться в акваторії Чорного моря, – попереджають у ОК "Південь".

09:00 Внаслідок нічного обстрілу Миколаєва було пошкоджено один автосалон, підприємство сільськогосподарського профілю, а також будівлі, що примикали до них. Вибухи лунали близько 3-ї ночі, попередньо росіяни гатили з ракет С-300.

Наслідки обстрілу у Миколаєві 18.07.2022

На сьогодні внаслідок агресії рф в Україні загинуло 353 дітей, ще понад 666 постраждали, — ювенальні прокурори.

08:00 Вночі російські військові двічі обстріляли Нікополь із "Градів", пошкоджено десятки будинків, лікарню, порт та підприємства. Також був обстріл промислового району Краматорська.

07:10 Свіже зведення Генштабу ЗСУ:

07:00 Вночі в Курській області неподалік кордону Сумської області України були вибухи і пожежі, — паблики пишуть, що згоріла пилорама, в рф ж стверджують, нібито "виконували завдання в рамках спецоперації".

05:00 Рада ЄС із закордонних справ 18 липня збереться у Брюсселі, щоб опрацювати три напрями: підтримка України, санкції проти росії, інформування міжнародної спільноти про наслідки війни.

04:00 Росіяни здійснили масований обстріл Миколаєва. У місті пролунало близько десятка потужних вибухів, повідомив мер Олександр Сенкевич.

02:10 Росіяни обстріляли Чугуєв та Харків, у містах пролунали вибухи.

01:00 Минулої доби українські захисники на півдні України знищили: 3️6️ окупантів, 2️ самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "ПАНЦИР-С1", 3️ машини зв'язку стратегічної та оперативної станції, 1️1️ одиниць броньованої та автомобільної техніки. Підтверджено знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини, повідомляє ОК "Південь".

00:00 Росіяни обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, повідомив начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

З головними новинами за 15 липня можна ознайомитись у матеріалі за п’ятницю: "Війна — день 142: важкі бої на Донбасі, ракетний тероризм росії".

Важлива інформація за 16 липня доступна у зведенні за суботу: "Війна — день 143: окупантів б’ють на Донбасі, у відповідь рф продовжує ракетний терор".

Що сталося 17 липня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті за неділю: "Війна — день 144: окупанти готують масштабний наступ на Донбасі та тероризують українські міста".