Проміняли сина на "Ладу": батьки загиблого окупанта шокували мережу цинізмом

Користувачі мережі не змогли знайти навіть натяку на скорботу батька після втрати сина

Російська пропаганда, схоже, що дійшла до вершини своєї абсурдності, випустивши сюжет, як у Саратовській області сім'я військового, ліквідованого в Україні, на "гробові" купила автомобіль "Лада" тамтешнього виробництва.

Відповідне відео у понеділок, 18 липня, опублікувала у власному Twitter-акаунті російська опозиціонерка Кіра Ярмиш, написавши: "Син помер на війні, на "гробові" купили Ладу. Рівноцінна заміна".

Примітно, що у пропагандистському ролику дійсно йде мова про те, що літнє подружжя на отримані від держави "гробові" — одноразова допомога сім'ї загиблого на війні — придбало авто російського виробництва "Лада" білого кольору, нібито про таку мріяв їх син, коли йшов "воювати з фашизмом в Україні".

Батько загиблого показово заводить машину, кажучи, що то все у пам'ять про сина, і їде на ній на цвинтар. При цьому в матеріалі немає жодного натяку на те, що чоловік, який втратив дитину, вбитий горем, чи якось переймається про це.

У мережі цей інцидент шокував всіх без винятку користувачів. Люди прямо писали, що батько обміняв життя сина на автомобіль і хизується цим. Дехто з сарказмом пропонував росіянам запам'ятати "схему", як швидко отримати автомобіль від держави, а хтось іронічно порівняв те, що відбулося, з "іпотекою на той світ".

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", у Сибіру родичі вбитого російського солдата поскаржилися журналістам на невиплату компенсації від держави після смерті сина. У сюжеті вони переконували, що їх родич нікого в житті не ображав на фоні холодильника з українською наклейкою "2 роки. Повна гарантія!".