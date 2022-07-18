"Син нікого не скривдив": рідні окупанта в росії зганьбилися під час інтерв'ю

Родина ліквідованого під час війни в Україні окупанта жаліється, що не отримала від уряду обіцяну компенсацію

Родичі вбитого на українських землях російського солдата, котрі проживають у Сибіру, поскаржилися журналістам на невиплату компенсації від держави після смерті сина та брата. Водночас на кадрах сюжету можна помітити холодильник із україномовною наклейкою "2 роки. Повна гарантія!". У мережі абсурдній брехні росіян не перестають дивуватися та бурхливо обговорюють, як на фоні вкраденого в Україні холодильника, близькі загиблого окупанта скаржиться на владу.

Сім'я ліквідованого окупанта проживає у селищі Чунський, що в Іркутській області росії. Відстань від цього населеного пункту до України понад чотири тисячі кілометрів. росіяни жаліються, що влада зовсім забула про них і, як вони того не домагаються, а компенсації у зв'язку зі смертю родича, отримати не можуть.

Під час розмови із журналістами сестра ліквідованого українськими захисниками окупанта переміщується по кухні і у кадрі раптово з'являється холодильник марки Beko із наклейкою гарантії, написаною українською мовою.

Варто додати, що з перших днів російського вторгнення окупаційної армії росії в Україну, загарбники систематично мародерили на тимчасово окупованих територіях, викрадаючи абсолютно все, що попадалося на очі: від техніки, унітазів та килимів до вживаних кросівок та спідньої білизни.

У мережі українці не перестають дивуватися абсурдним відмовкам росіян та звертають увагу на те, що холодильник у російській родині міг опинитися завдяки вже вбитому окупанту, який перед смертю встиг викрасти його в однієї з українських родин і відправити родичам поштою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як до українського полону потрапив окупант, у якого було виявлено із великою сумою грошей, жіночими цінним прикрасами і навіть злитком золота. Все це загарбник прихопив із собою з домівків українців, які вимушено втекли з Харківської області.