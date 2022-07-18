Рус

Переговори з росією: в кремлі насмішили новими загадковими погрозами

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
9370
юрій ушаков мріє про нові умови для переговорів
юрій ушаков мріє про нові умови для переговорів

У путіна кажуть, що вимагатимуть "зовсім інших" умов для переговорів

росіяни, які останнім часом активно натякають, що дуже хочуть мирних переговорів з Україною, але роблять це у своїй фірмовій манері – через погрози, знов перейшли від конкретних побажань, до туманних спроб залякати. Цього разу відзначився помічник президента рф Юрій Ушаков.

Як передає "Інтерфакс", Ушаков на запитання про перспективи домовитись з Києвом поскаржився, що українська делегація "не підтримувала і не підтримує жодних контактів" з представниками кремля. Він також заявив, що Україна, як і західні держави не виявляють зацікавленості у продовженні стамбульського діалогу. Але кинути погрозу при цьому не забув. "Якщо переговори відновляться, умови для них зовсім інші", — пообіцяв Ушаков. Щоправда, не уточнив, які саме.

Тим часом представниця російського МЗС марія захарова знову нахамила міністру закордонних справ України Дмитрові Кулебі, назвавши його несамостійною фігурою. У своєму телеграм-каналі вона прокоментувала заяву Кулеби про те, що росія має сісти за стіл переговорів тільки після своєї поразки на полі бою, щоби країна-агресор не могла говорити мовою ультиматумів. Вона заявила, що це означає буцімто це не росія не веде переговорів, а Київ від них відмовляється. "Сьогодні це вкотре підтвердив Кулеба. Він, щоправда, забув додати, що це не позиція держави Україна, а наспівана Вашингтоном пісня, яку київський режим ухвалив до виконання. Але факт підтверджений – Зеленський та товариші (те, що від них залишилося) миру не хочуть", — написала захарова.

Як повідомляв "Телеграф", на відміну від москви, Київ своїх умов на переговорах не приховує – радник голови ОП Михайло Подоляк назвав аж шість.

Теги:
#Переговори #Дмитро Кулеба #Марія Захарова