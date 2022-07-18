Переговори з росією: в кремлі насмішили новими загадковими погрозами

У путіна кажуть, що вимагатимуть "зовсім інших" умов для переговорів

росіяни, які останнім часом активно натякають, що дуже хочуть мирних переговорів з Україною, але роблять це у своїй фірмовій манері – через погрози, знов перейшли від конкретних побажань, до туманних спроб залякати. Цього разу відзначився помічник президента рф Юрій Ушаков.

Як передає "Інтерфакс", Ушаков на запитання про перспективи домовитись з Києвом поскаржився, що українська делегація "не підтримувала і не підтримує жодних контактів" з представниками кремля. Він також заявив, що Україна, як і західні держави не виявляють зацікавленості у продовженні стамбульського діалогу. Але кинути погрозу при цьому не забув. "Якщо переговори відновляться, умови для них зовсім інші", — пообіцяв Ушаков. Щоправда, не уточнив, які саме.

Тим часом представниця російського МЗС марія захарова знову нахамила міністру закордонних справ України Дмитрові Кулебі, назвавши його несамостійною фігурою. У своєму телеграм-каналі вона прокоментувала заяву Кулеби про те, що росія має сісти за стіл переговорів тільки після своєї поразки на полі бою, щоби країна-агресор не могла говорити мовою ультиматумів. Вона заявила, що це означає буцімто це не росія не веде переговорів, а Київ від них відмовляється. "Сьогодні це вкотре підтвердив Кулеба. Він, щоправда, забув додати, що це не позиція держави Україна, а наспівана Вашингтоном пісня, яку київський режим ухвалив до виконання. Але факт підтверджений – Зеленський та товариші (те, що від них залишилося) миру не хочуть", — написала захарова.

Як повідомляв "Телеграф", на відміну від москви, Київ своїх умов на переговорах не приховує – радник голови ОП Михайло Подоляк назвав аж шість.