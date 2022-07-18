По Одещині вдарили чотирма ракетами, збити вдалося лише одну: подробиці

З чотирьох запущених ракет одну вдалося збити над морем

Окупаційна армія росії, котра веде криваву війну на українських землях вже 145 день поспіль, нанесла ще один ракетний удар по Одеській області. Ворог атакував південний регіон з акваторії Чорного моря.

Відповідну інформацію оприлюднили у ОК "Південь", відзначивши, що дві ворожі ракети влучили у військові об'єкти регіону. Згідно з наявними відомостями, на щастя, в результаті ракетного обстрілу постраждалих не виявлено.

Крім того, повідомляється, що російський ворог запустив чотири ракети трьома літаками Су-35 з акваторії Чорного моря. Дві з них ракети поцілили по військових об'єктах інфраструктури, в результаті чого там виникли масштабні пожежі.

Наразі на місцях прильотів працюють представники всіх екстрених служб. Рятувальники ліквідовують загоряння.

Також відомо, що одна з ракет прилетіла по мосту через Дністровський лиман, який окупаційна армія росії бомбить упродовж кількох місяців. Зараз цей міст не функціонує.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як кількома днями раніше ворожа армія росії завдала ракетного удару по Одеській області з моря, в результаті чого одна з них поцілила у житлову будівлю.