Зеленський пояснив, чому відсторонив Баканова та Венедіктову (відео)

Глава держави дав відповіді на запитання

Президент України Володимир Зеленський прокоментував свої рішення про усунення голови СБУ Івана Баканова та генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Як він розповів у своєму традиційному відеозверненні за підсумком 17 липня, після початку російського вторгнення в Україні було зареєстровано 651 кримінальне провадження за статтею про державну зраду.

Зокрема він зазначив, що 60 із них стосуються співробітників СБУ та Офісу генпрокурора, які залишилися на окупованих територіях та продовжують працювати на ворога. Це, каже він, викликало багато запитань до керівників цих державних структур.

"Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв’язку, зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами росії, ставлять дуже серйозні питання відповідним керівникам. Кожне з таких питань отримає належну відповідь", — сказав він.

Варто зазначити, що у своєму відеозверненні Зеленський згадав також про нещодавнє затримання колишнього керівника СБУ в АР Крим Олега Кулініча. Після усунення голови СБУ у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Баканов та Кулініч були дуже близькими.

За даними джерел "Телеграфа" спецслужбою від початку війни керує заступник Баканова Василь Малюк, який, до речі, був присутній при затриманні Кулініча.